Samsung запатентовала настоящий безрамочный смартфон

Компания Samsung подала патентную заявку, в которой описывается новый смартфон с большим экраном на всю лицевую панель. Как можно видеть, у дисплея совсем нет рамок, то есть он занял 100% передней части корпуса.

Samsung

В заявке Samsung упомянут не только полностью безрамочный экран – в ней также говорится и о новом способе взаимодействия со смартфоном, путем использования различных степеней нажатия. Но это уже давно не ново – у Apple есть аналогичная система 3D Touch, так что подобным нас уже не удивить. Как сообщается, в заблокированном режиме нижняя часть экрана превращается в сканер отпечатков пальцев, так что традиционного дактилоскопа на тыльной панели здесь уже не будет. Заметим, что в изображении указано расположение лишь голосового динамика, но вот окошка фронтальной камеры что-то не видно – вероятно, от нее в итоге откажутся, что позволит очистить интернет от бесполезных селфи.

В этом году полностью безрамочный смартфон от Samsung точно не выйдет – если и ждать его, то не раньше, чем в 2019. поскольку в этом году нас ждут модели S9 и S9+, внешне скопированные с текущих S8 и S8+. Кроме того, корейский вендор уже несколько лет никак не может выпустить смартфон со складным экраном, и его в этом уже обогнали китайцы.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Где и когда в Украине запустят 4G-связьГде и когда в Украине запустят 4G-связь
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
Смартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплейСмартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплей
Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?
В недорогой смартфон Infinix Hot S3 встроили камеру на 20 МпВ недорогой смартфон Infinix Hot S3 встроили камеру на 20 Мп
Блок рекламы


Похожие новости
Второе поколение станции Samsung DeX превратит смартфон в тачпадВторое поколение станции Samsung DeX превратит смартфон в тачпад
Первые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 годуПервые 5G-смартфоны с чипами Qualcomm появятся в 2019 году
На 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышлоНа 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышло
Флагман Samsung Galaxy S9+ показался в новом цвете корпусаФлагман Samsung Galaxy S9+ показался в новом цвете корпуса
Флагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце мартаФлагманский смартфон Huawei P20 покажут в конце марта
Смартфон Asus ZenFone 5 показали в трех измеренияхСмартфон Asus ZenFone 5 показали в трех измерениях
Найден рендер безрамочного смартфона Nubia Z19Найден рендер безрамочного смартфона Nubia Z19
Второго смартфона OnePlus X все же не будетВторого смартфона OnePlus X все же не будет
Sharp Pi – недорогой смартфон с двойной камеройSharp Pi – недорогой смартфон с двойной камерой
OnePlus может выпустить смартфон OnePlus X второго поколенияOnePlus может выпустить смартфон OnePlus X второго поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости