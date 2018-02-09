Samsung запатентовала настоящий безрамочный смартфон

Компания Samsung подала патентную заявку, в которой описывается новый смартфон с большим экраном на всю лицевую панель. Как можно видеть, у дисплея совсем нет рамок, то есть он занял 100% передней части корпуса.



В заявке Samsung упомянут не только полностью безрамочный экран – в ней также говорится и о новом способе взаимодействия со смартфоном, путем использования различных степеней нажатия. Но это уже давно не ново – у Apple есть аналогичная система 3D Touch, так что подобным нас уже не удивить. Как сообщается, в заблокированном режиме нижняя часть экрана превращается в сканер отпечатков пальцев, так что традиционного дактилоскопа на тыльной панели здесь уже не будет. Заметим, что в изображении указано расположение лишь голосового динамика, но вот окошка фронтальной камеры что-то не видно – вероятно, от нее в итоге откажутся, что позволит очистить интернет от бесполезных селфи.



В этом году полностью безрамочный смартфон от Samsung точно не выйдет – если и ждать его, то не раньше, чем в 2019. поскольку в этом году нас ждут модели S9 и S9+, внешне скопированные с текущих S8 и S8+. Кроме того, корейский вендор уже несколько лет никак не может выпустить смартфон со складным экраном, и его в этом уже обогнали китайцы.