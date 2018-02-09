Все характеристики Xiaomi Mi 7

Благодаря новой утечке стали известны основные спецификации готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 7. Новинка получит 5,6- дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей и с соотношением сторон 18:9.

Xiaomi Mi7

Аппаратной сосновой устройства станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. Также будет доступна версия смартфона с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти.

Помимо этого, Xiaomi Mi 7 будет обладать 16-мегапиксельной двойной основной камерой. Работать гаджет будет под управлением операционной системы Android с оболочкой MIUI 9.

Официальный релиз Xiaomi Mi 7 состоится на выставке MWC 2018. Там же китайский производитель представит и Xiaomi Mi 7 Plus с 6-дюймовым дисплеем от Samsung. Обе новинки станут первыми смартфонами Xiaomi, которые будут поддерживать функцию беспроводной зарядки. Предположительно, стоимость Xiaomi Mi 7 составит 3000 юаней.


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