На 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышло

Пару недель назад, как обычно листая ленту в Facebook, я наткнулся на любопытный материал про экс-сотрудника Google, который перестал заниматься развитием технологий и начал бороться с ними. Его организация провела ряд исследований, стремясь доказать, что современные интерфейсы – это ненасытные черные дыры, поглощающие наше время, пишут AIN.UA.

Целая индустрия работает над тем, чтобы удерживать пользователей у экрана как можно дольше, но ученые нашли простой способ побороть привычку зависать в телефоне – просто сделать экран черно-белым. Я решил переключить экран в черно-белый режим и проверить результаты исследования на себе.

Не могу назвать себя зависимым от смартфона. Я не пользуюсь большим количеством приложений, не играю в мобильные игры, из социальных сетей активно присутствую лишь в Facebook. Но даже я себя часто ловил себя на мысли, что разблокирую смартфон просто автоматически и отвлекаюсь от важных дел на мелкие уведомления. Я решил побороть эту вредную привычку и начал эксперимент.

На 10 дней я переключил свой смартфон в черно-белый режим. Вот, что из этого вышло

Первым делом нужно замерять свою активность, чтобы потом сравнить результаты. В App Store есть много бесплатных приложений, решающих эту задачу. Я скачал одно из них и 10 дней замерял, сколько минут я использую смартфон в цветном режиме. Оказалось, что в среднем экран моего iPhone был активен 32 минуты в день.

Через 10 дней после старта замеров, я переключил смартфон в черно-белый режим и снова включил таймер.

Первое ощущение – замешательство. Представьте, что вам отключили один из органов чувств. Приходится буквально заново учиться ориентироваться в пространстве экрана, находить опорные точки, за которые может зацепиться глаз. Особенно сложно стало ориентироваться на рабочем столе – поиск нужного приложения превратился в сложный квест.

Мне требовалось больше времени для решений практически любой задачи. Благодаря цветам, такие вещи, как подтверждение или удаление, происходят моментально – я просто ориентировался на красный или зеленый и нажимал кнопку. Но с черно-белым экраном приходится вчитываться в каждый элемент интерфейса прежде, чем мозг примет решение.

Больше всего изменились мои Facebook-привычки. С цветным экраном я активно проверял уведомления, после любого чата на 1-2 минуты зависал в приложении, машинально пробегая глазами ленту. Но после переключения в черно-белый режим эта привычка пропала буквально на следующий день.

Эксперимент продлился 10 дней. Время использования смартфона упало на 37%, до 20-21 минут в день. Это занятие стало приносить мне меньше удовольствия, но одновременно стало более вдумчивым.

Я начал лучше запоминать информацию, которую потребляю, перестал отвлекаться на мелочи в смартфоне и начал лучше концентрироваться.

Я бы посоветовал этот способ всем, кто хочет снизить время использования смартфона. Думаю, что люди, которые больше используют социальные сети или играют в мобильные игры, но хотят сохранить это время, получат еще более заметные результаты, чем я.

Этот эксперимент также полезно провести над собой всем, кто занимается разработкой собственных продуктов или интерфейсов – уберите цвета и ощутите, как меняются ваши ощущения от приложений, к которым вы уже так привыкли. Я буквально на себе ощутил, насколько важны цвета в интерфейсе. Они фундаментально влияют на восприятие продукта и неправильный выбор цветовой гаммы может негативно повлиять на пользовательский опыт.

Кстати, мой iPhone так и остался в бесцветном режиме. Уже практически месяц я обладатель черно-белого смартфона и пока ничего менять не собираюсь. И да, я перестал замерять время использования смартфона, но по ощущениям привычка «залипать» в соцсетях не вернулась.

Автор: Дмитрий Билаш, сооснователь Captain Growth


Дмитрий Демченко, AIN


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