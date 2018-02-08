Флагман Samsung Galaxy S9+ показался в новом цвете корпуса
До сегодняшнего дня смартфон Samsung Galaxy S9+, анонс которого состоится через две недели, появлялся в интернете лишь в двух цветах – черном и фиолетовом. Сегодня кто-то выложил рендер этого аппарата в еще одной расцветке – Coral Blue.
Другими словами, Samsung Galaxy S9+ покрасили в голубой цвет, и этот оттенок войдет в список официальных, доступных с первого дня продаж. Всего цветов будет четыре – черный, фиолетовый, голубой и темно-серый, но в будущем возможно расширение этой коллекции за счет розового и красного варианта, а также ряда эксклюзивных оттенков. Samsung Galaxy S9+ получит экран 6,2 дюйма с разрешением Quad HD+, процессор Qualcomm 845, 6 или 8 Гб оперативной памяти, тонкие рамки дисплея и наконец-то двойную камеру на тыльной панели, где также расположится сканер отпечатков пальцев.
Флагманский смартфон будет представлен на шоу Mobile World Congress 2018 в Барселоне 25 февраля этого года в паре со своей младшей версией Samsung Galaxy S9. Последний сможет похвастаться лишь одной основной камерой, 4 Гб ОЗУ и экраном на 5,8 дюйма. Оба смартфона поступят в продажу ближе к середине марта.
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