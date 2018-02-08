На Google подали в суд по причине дефектов в Pixel и Pixel XL

Смартфоны Pixel и Pixel XL, второе поколение которых известно своей высокой стоимостью, помноженной на десяток аппаратных и программных проблем, стали причиной судебного иска против Google .



На интернет-гиганта подала в суд юридическая фирма Girard Gibbs LLP, а иск этот коллективный, а сами юристы уже имеют опыт подобных дел. Суть претензии сводится к тому, что в первом поколении Pixel и Pixel XL, представленном осенью 2016 года, имеются серьезные проблемы с микрофоном. Они носят аппаратный характер, и микрофон может попросту перестать работать и потом ожить повторно, и так несколько раз. В некоторых случаях воскрешение не происходило, и владельцам аппаратов приходилось обращаться в сервис за ремонтом.



Как говорится в иске, Google отлично знал о существовании проблемы, но никак не повлиял на ее устранение, следовательно, он продавал потребителям заведомо неисправные устройства. Юристы и пресс-центр Google пока не комментируют сложившуюся ситуацию и не раскрывают размеры суммы, которую истцы затребовали в качестве компенсации нанесенного им морального вреда. Добавим, что второе поколение смартфонов Pixel и Pixel XL оказалось намного менее качественным, и новые проблемы с ним всплывают до сих пор, хотя с момента анонса прошло уже полгода.