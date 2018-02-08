Смартфон Asus ZenFone 5 показали в трех измерениях

Опубликован первый трехмерный рендер смартфона Asus ZenFone 5, до анонса которого осталось около двух недель. Это первый представитель пятого поколения Зенфонов, и его, как и другие модели серии, представят на MWC 2018 в Барселоне.



Дизайн Asus ZenFone 5 минималистичен, но вокруг его экрана все же есть рамки, хотя и сравнительно небольшие. На тыльной стороне присутствует вертикально расположенный модуль камер, а рядом с ним находится сканер отпечатков пальцев. Если судить по предложенному изображению, корпус Asus ZenFone 5 имеет металлическую рамку и покрытие из стекла, что вполне может указывать на наличие беспроводной зарядки. Иные особенности внешности у данного смартфона отсутствуют.



После релиза Asus ZenFone 5 будет стоить в районе 350 евро, и в эту цену войдут ОС Android 8 Oreo с прошивкой Zen UI, 4 или 6 Гб оперативной памяти и процессор среднего класса Qualcomm 660. Емкость встроенной памяти составит 32 или 64 Гб в зависимости от версии, а лицевую панель закроет усиленное стекло Gorilla Glass 5, под которым будет находиться экран на 5,7 дюйма с очень высоким разрешением Quad HD+ или 2880х1440 пикселей. Точная дата релиза Asus ZenFone 5 не установлена, но ее раскроют во время анонса в конце текущего месяца.