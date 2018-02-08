Huawei приглашает на анонс флагмана с тройной камерой

Компания Huawei не представит своих новинок на грядущей выставке MWC 2018 в Барселоне, а сделает это в Париже, 27 марта нынешнего года. В приглашении для журналистов на пресс-мероприятие китайского производителя изображена Эйфелева башня, надпись под которой гласит: «See mooore with AI» (Заметьте больше с ИИ). Что же это значит?

Как ожидается, на собственном мероприятии Huawei анонсирует три новых смартфона: Huawei P20, Huawei P20 Plus и Huawei P20 Pro. Главной новинкой станет Huawei P20 с тройной основной камерой, на что, вероятно, и намекает надпись в приглашении (mooore с тремя буквами О).