Huawei приглашает на анонс флагмана с тройной камерой

Компания Huawei не представит своих новинок на грядущей выставке MWC 2018 в Барселоне, а сделает это в Париже, 27 марта нынешнего года. В приглашении для журналистов на пресс-мероприятие китайского производителя изображена Эйфелева башня, надпись под которой гласит: «See mooore with AI» (Заметьте больше с ИИ). Что же это значит?

Huawei P20

Как ожидается, на собственном мероприятии Huawei анонсирует три новых смартфона: Huawei P20, Huawei P20 Plus и Huawei P20 Pro. Главной новинкой станет Huawei P20 с тройной основной камерой, на что, вероятно, и намекает надпись в приглашении (mooore с тремя буквами О).

Huawei

Предположительно, Huawei P20 получит дисплей с соотношением сторон 18:9, дактилоскопический сканер, интегрированный в аппаратную клавишу Home, и двойную фронтальную камеру. Все три новинки китайского производителя будут базироваться на процессоре Kirin 970 с возможностями искусственного интеллекта. Это также подтверждается в приглашении, с упоминанием ИИ.


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