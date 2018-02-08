lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного
В сентябре прошлого года редакция писала, что lifecell запускает платежный портал, готовясь к мобильным платежам, а дочерняя компания Paycell получила в Украине статус финансовой компании. Это означало, что скоро все три основных мобильных оператора Украины будут предоставлять услугу, которая может стать альтернативой банковской карте – использование средств на основном счету для оплаты любых товаров и услуг, пишут
До сегодняшнего дня возможность оплаты услуг, используя средства на счету телефона, была доступна абонентам оператора «Киевстар» в рамках услуги «Мобильные деньги» и абонентам Vodafone с помощью сервиса Vodafone Pay, про выход которого редакция писала еще до его официального запуска.
Услуга «Мобильные деньги Киевстар» доступна клиентам одноименного оператора с 2013 года. В 2016 с ее помощью прошло около 2,5 млн платежных транзакций, а помимо мобильного приложения для Android и iOS, для проведения платежей доступен веб-сайт.
В июне прошлого года Vodafone представил мобильный кошелек Vodafone Pay, с помощью которого можно пополнять мобильные счета, оплачивать товары и услуги или переводить деньги на карту с помощью денежных средств на балансе мобильного номера или с платежной карты в системе MasterPass.
Теперь к «Киевстар» и Vodafone присоединился и третий игрок – lifecell.
По способам предоставления услуг операторы разделились: клиентам «Киевстар» доступны и сайт, и мобильное приложение; у Vodafone до сих пор единственным способом оплаты является приложение, у lifecell – только сайт.
И хотя мобильного приложения у «Службы мобильной оплаты» нет, возможно, оно появится позже – у материнской компании Turkcell аналогичное приложение доступно и наделено большим количеством возможностей. Нельзя забывать и о полученном ранее статусе дочерней компании Paycell.
На сайте «
- онлайн-пополнение;
- игры;
- хостинг;
- страхование и банковские платежи;
- перевод на карту;
- интернет, телевизор и телефон;
- коммунальные услуги;
- такси;
- объявления в газетах;
- другие услуги.
И хотя у lifecell нет некоторых услуг, которые доступны клиентам «Киевстар» и Vodafone (например, пополнение счета другого мобильного оператора), по многим параметрам услуга отличается в лучшую сторону: так, здесь более удобной является минимальная сумма для платежа, а также отсутствие комиссии при оплате коммунальных счетов, интернет и ТВ.
Сравнение мобильных денег трех мобильных операторов – «Киевстар», Vodafone и lifecell
|
«Киевстар»
|
Vodafone
|
lifecell
|
Пополнение банковской карты, минимальная сумма платежа:
|
50 грн
|
5 грн
|
1 грн
|
Пополнение банковской карты, комиссия (операция на 100 грн):
|
8%, 108 грн
|
4%, 104 грн
|
5,5%, 105,50 грн
|
Оплата услуги «Воля», минимальная сумма платежа:
|
2 грн
|
1 грн
|
0,01 грн
|
Оплата услуги «Воля», (операция на 100 грн.):
|
4,5%, 104,50 грн
|
2%, 102 грн
|
0%, 100 грн
Сейчас все три основных мобильных оператора предоставляют своим клиентам возможность перевода средств на основном счету в реальные деньги в виде пополнения банковской карты или в виде траты средств на услуги не мобильного оператора. Следующим шагом в этом направлении является популяризация данной услуги и добавление новых функций (NFC, QR и т.д.).
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Mobile
08.02.2018 16:59