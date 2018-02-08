lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

В сентябре прошлого года редакция писала, что lifecell запускает платежный портал, готовясь к мобильным платежам, а дочерняя компания Paycell получила в Украине статус финансовой компании. Это означало, что скоро все три основных мобильных оператора Украины будут предоставлять услугу, которая может стать альтернативой банковской карте – использование средств на основном счету для оплаты любых товаров и услуг, пишут AIN.UA .

До сегодняшнего дня возможность оплаты услуг, используя средства на счету телефона, была доступна абонентам оператора «Киевстар» в рамках услуги «Мобильные деньги» и абонентам Vodafone с помощью сервиса Vodafone Pay, про выход которого редакция писала еще до его официального запуска.

Услуга «Мобильные деньги Киевстар» доступна клиентам одноименного оператора с 2013 года. В 2016 с ее помощью прошло около 2,5 млн платежных транзакций, а помимо мобильного приложения для Android и iOS , для проведения платежей доступен веб-сайт.

В июне прошлого года Vodafone представил мобильный кошелек Vodafone Pay, с помощью которого можно пополнять мобильные счета, оплачивать товары и услуги или переводить деньги на карту с помощью денежных средств на балансе мобильного номера или с платежной карты в системе MasterPass.

Теперь к «Киевстар» и Vodafone присоединился и третий игрок – lifecell.

По способам предоставления услуг операторы разделились: клиентам «Киевстар» доступны и сайт, и мобильное приложение; у Vodafone до сих пор единственным способом оплаты является приложение, у lifecell – только сайт.

И хотя мобильного приложения у «Службы мобильной оплаты» нет, возможно, оно появится позже – у материнской компании Turkcell аналогичное приложение доступно и наделено большим количеством возможностей. Нельзя забывать и о полученном ранее статусе дочерней компании Paycell.

На сайте « Службы мобильной оплаты » доступны следующие категории услуг:

онлайн-пополнение;

игры;

хостинг;

страхование и банковские платежи;

перевод на карту;

интернет, телевизор и телефон;

коммунальные услуги;

такси;

объявления в газетах;

другие услуги.

И хотя у lifecell нет некоторых услуг, которые доступны клиентам «Киевстар» и Vodafone (например, пополнение счета другого мобильного оператора), по многим параметрам услуга отличается в лучшую сторону: так, здесь более удобной является минимальная сумма для платежа, а также отсутствие комиссии при оплате коммунальных счетов, интернет и ТВ.

Сравнение мобильных денег трех мобильных операторов – «Киевстар», Vodafone и lifecell

«Киевстар» Vodafone lifecell Пополнение банковской карты, минимальная сумма платежа: 50 грн 5 грн 1 грн Пополнение банковской карты, комиссия (операция на 100 грн): 8%, 108 грн 4%, 104 грн 5,5%, 105,50 грн Оплата услуги «Воля», минимальная сумма платежа: 2 грн 1 грн 0,01 грн Оплата услуги «Воля», (операция на 100 грн.): 4,5%, 104,50 грн 2%, 102 грн 0%, 100 грн

Сейчас все три основных мобильных оператора предоставляют своим клиентам возможность перевода средств на основном счету в реальные деньги в виде пополнения банковской карты или в виде траты средств на услуги не мобильного оператора. Следующим шагом в этом направлении является популяризация данной услуги и добавление новых функций (NFC, QR и т.д.).