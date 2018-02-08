lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

В сентябре прошлого года редакция писала, что lifecell запускает платежный портал, готовясь к мобильным платежам, а дочерняя компания Paycell получила в Украине статус финансовой компании. Это означало, что скоро все три основных мобильных оператора Украины будут предоставлять услугу, которая может стать альтернативой банковской карте – использование средств на основном счету для оплаты любых товаров и услуг, пишут AIN.UA.

До сегодняшнего дня возможность оплаты услуг, используя средства на счету телефона, была доступна абонентам оператора «Киевстар» в рамках услуги «Мобильные деньги» и абонентам Vodafone с помощью сервиса Vodafone Pay, про выход которого редакция писала еще до его официального запуска.

Услуга «Мобильные деньги Киевстар» доступна клиентам одноименного оператора с 2013 года. В 2016 с ее помощью прошло около 2,5 млн платежных транзакций, а помимо мобильного приложения для Android и iOS, для проведения платежей доступен веб-сайт.

В июне прошлого года Vodafone представил мобильный кошелек Vodafone Pay, с помощью которого можно пополнять мобильные счета, оплачивать товары и услуги или переводить деньги на карту с помощью денежных средств на балансе мобильного номера или с платежной карты в системе MasterPass.

Теперь к «Киевстар» и Vodafone присоединился и третий игрок – lifecell.

lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

По способам предоставления услуг операторы разделились: клиентам «Киевстар» доступны и сайт, и мобильное приложение; у Vodafone до сих пор единственным способом оплаты является приложение, у lifecell – только сайт.

И хотя мобильного приложения у «Службы мобильной оплаты» нет, возможно, оно появится позже – у материнской компании Turkcell аналогичное приложение доступно и наделено большим количеством возможностей. Нельзя забывать и о полученном ранее статусе дочерней компании Paycell.

На сайте «Службы мобильной оплаты» доступны следующие категории услуг:

  • онлайн-пополнение;
  • игры;
  • хостинг;
  • страхование и банковские платежи;
  • перевод на карту;
  • интернет, телевизор и телефон;
  • коммунальные услуги;
  • такси;
  • объявления в газетах;
  • другие услуги.

И хотя у lifecell нет некоторых услуг, которые доступны клиентам «Киевстар» и Vodafone (например, пополнение счета другого мобильного оператора), по многим параметрам услуга отличается в лучшую сторону: так, здесь более удобной является минимальная сумма для платежа, а также отсутствие комиссии при оплате коммунальных счетов, интернет и ТВ.

Сравнение мобильных денег трех мобильных операторов – «Киевстар», Vodafone и lifecell

«Киевстар»

Vodafone

lifecell

Пополнение банковской карты, минимальная сумма платежа:

50 грн

5 грн

1 грн

Пополнение банковской карты, комиссия (операция на 100 грн):

8%, 108 грн

4%, 104 грн

5,5%, 105,50 грн

Оплата услуги «Воля», минимальная сумма платежа:

2 грн

1 грн

0,01 грн

Оплата услуги «Воля», (операция на 100 грн.):

4,5%, 104,50 грн

2%, 102 грн

0%, 100 грн
lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

lifecell запустил «мобильные деньги» – клиенты могут оплачивать услуги, используя баланс мобильного

Сейчас все три основных мобильных оператора предоставляют своим клиентам возможность перевода средств на основном счету в реальные деньги в виде пополнения банковской карты или в виде траты средств на услуги не мобильного оператора. Следующим шагом в этом направлении является популяризация данной услуги и добавление новых функций (NFC, QR и т.д.).


Артем Бобок, AIN


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