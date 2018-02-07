Sharp Pi – недорогой смартфон с двойной камерой

Японская компания Sharp анонсировала смартфон Pi, ультра бюджетный, но при этом оснащенный двойной камерой. В его основе находится процессор от MediaTek на 4 ядра с модулем LTE и частотой 1,3 ГГц.



Экран смартфона Sharp Pi поддерживает разрешение HD при диагонали 5,2 дюйма и, как видно, располагает рамками по периметру. Памяти у аппарата немного – 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной, но и сам он, с учетом всего этого, стоит всего 130 долларов США . Другое дело, что более мощный и безрамочный Xiaomi Redmi 5 Plus можно купить за эти же деньги, но тут уже вопросы к самой Sharp.



В стоимость смартфона Sharp Pi вошли сканер отпечатков пальцев, прошивка Android 7 (обновления до Android 8 Oreo, вероятнее всего, не будет), ресивер GPS и фотокамеры на 8 Мп спереди и 13+2 Мп сзади с автофокусом и светодиодной вспышкой. Смартфон поддерживает сотовые сети четвертого поколения и весит 162 грамма с батареей 3000 мАч, заряжаемой по microUSB 2.0. Толщина Sharp Pi составляет 8 миллиметров, и купить его получится в этом полугодии в черном или золотистом цветах металлического корпуса. Цена будет включать в себя два слота под SIM-карты и все стандартные модули беспроводной связи.