Разработчик Turing Phone объявлен банкротом

Многие помнят смартфон Turing Phone, созданный для истинных айтишников компанией Turing Robotics. Он был представлен в 2015 году, а годом позже девелоперы показали еще две модели, однако сегодня компания-разработчик была объявлена банкротом.

Turing Phone

Новые версии Turing Phone так и не увидели свет, хотя были весьма интересными – модель Cadenza получила два процессора Qualcomm 830 и 12 Гб RAM, а смарфтон Monolith Chaconne был наделен сразу тремя такими же CPU и 18 Гб оперативной памяти. Оба аппарата должны были выйти в этом году и стать самыми мощными смартфонами во всем мире, но, увы, теперь они лишь часть истории, не более того.

Автор Turing Phone и его производных подал документы для оформления банкротства, и теперь ему предстоит иметь дело с теми, кто уже оформил заказ на новые смартфоны. Таких оказалось немало, но точное число людей пока не приводится. Как сообщается, некоторые из тех, кто оформил предзаказ и даже внес предоплату, все же получат свои телефоны, но верится в это с трудом – скорее в сего, их ждет долгий судебный процесс и денежная компенсация. Как бы то ни было, но в массовое производство Turing Phone и его модификации больше не поступит, так что и дальше придется пользоваться продукцией более крупных брендов.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Боевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТБоевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТ
Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018
Где и когда в Украине запустят 4G-связьГде и когда в Украине запустят 4G-связь
Блок рекламы


Похожие новости
Представлен смартфон Razer Phone 2018 Gold EditionПредставлен смартфон Razer Phone 2018 Gold Edition
Владельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связиВладельцы iPhone 7 и iPhone X столкнулись с проблемами связи
Китайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в СШАКитайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в США
Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 PlusApple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus
Apple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфонаApple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфона
iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в конце 2017 годаiPhone X стал самым продаваемым смартфоном в конце 2017 года
Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhoneApple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone
«Бюджетный» iPhone 2018 года будет стоить от $700«Бюджетный» iPhone 2018 года будет стоить от $700
Появились изображения iPhone XIПоявились изображения iPhone XI
Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8
Последние новости
Подгружаем последние новости