Разработчик Turing Phone объявлен банкротом

Многие помнят смартфон Turing Phone, созданный для истинных айтишников компанией Turing Robotics. Он был представлен в 2015 году, а годом позже девелоперы показали еще две модели, однако сегодня компания-разработчик была объявлена банкротом.



Новые версии Turing Phone так и не увидели свет, хотя были весьма интересными – модель Cadenza получила два процессора Qualcomm 830 и 12 Гб RAM, а смарфтон Monolith Chaconne был наделен сразу тремя такими же CPU и 18 Гб оперативной памяти. Оба аппарата должны были выйти в этом году и стать самыми мощными смартфонами во всем мире, но, увы, теперь они лишь часть истории, не более того.



Автор Turing Phone и его производных подал документы для оформления банкротства, и теперь ему предстоит иметь дело с теми, кто уже оформил заказ на новые смартфоны. Таких оказалось немало, но точное число людей пока не приводится. Как сообщается, некоторые из тех, кто оформил предзаказ и даже внес предоплату, все же получат свои телефоны, но верится в это с трудом – скорее в сего, их ждет долгий судебный процесс и денежная компенсация. Как бы то ни было, но в массовое производство Turing Phone и его модификации больше не поступит, так что и дальше придется пользоваться продукцией более крупных брендов.