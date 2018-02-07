Сторонние приложения получили поддержку Pixel Visual Core

Ранее сопроцессор Pixel Visual Core был совместим только с фирменными приложениями Google. Теперь, благодаря обновлению Android 8.1 Oreo, чип может работать и с приложениями сторонних разработчиков, использующими соответствующие API.

Pixel 2 Camera

Напомним, что визуальный сопроцессор Pixel Visual Core включает в себя восемь ядер IPU, в каждом из которых 512 вычислительных блоков ALU. Совместно они выполняют до трёх триллионов операций в секунду с поддержкой машинного обучения. Это значит, что Pixel Visual Core способен обрабатывать снимки, сделанные в режиме HDR+, в пять раз быстрее и потреблять в десять раз меньше энергии, чем обычные процессоры в смартфонах.

Pixel Visual Core

«Pixel Visual Core создан для обработки сложных изображений при меньшем потреблении энергии, что продлевает время автономной работы. Это означает, что мы можем использовать эту дополнительную вычислительную мощность для улучшения качества ваших изображений с помощью алгоритма HDR+».

На данный момент возможности Pixel Visual Core применяют приложения Instagram, Snapchat и WhatsApp. Теперь пользователи могут делать снимки прямо из приложений, используя режим HDR+, а не через стандартную камеру.

Pixel Visual Core example
Пример возможностей Pixel Visual Core

Обновление Android 8.1 Oreo, активирующее чип Pixel Visual Core для сторонних приложений, будет доступно в течение недели. Также Google выпустит новые стикеры для Pixel-камеры, посвященные зимним Олимпийским играм.


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