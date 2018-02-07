Nokia 7 Plus показали на рендерах и видео. Известны характеристики и цена

В сети появились рендеры и видео готовящегося к выпуску смартфона Nokia 7 Plus. Это единственный Android-аппарат финского производителя получивший стеклянный корпус.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus оснастят 6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160х1080 пикселей с соотношении сторон 18:9. Аппаратной основой новинки станет процессор Snapdragon 660 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64 ГБ.

Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus

Помимо этого, Nokia 7 Plus получит двойную основную камеру (12 Мп + 13 Мп) с оптикой Carl Zeiss и с поддержкой OIS и оптическим зумом 2x. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Емкость аккумулятора достигнет 3450 мАч. Также будет поддерживаться быстрая зарядка. Стоит отметить наличие дактилоскопического сканера, расположенного сзади, и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Работать смартфон будет под управлением предустановленной ОС Android 8.0 Oreo.

Официальный релиз Nokia 7 Plus рамках выставки Mobile World Congress (MWC) 2018 в Барселоне. Стоимость новинки составит около $508.


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