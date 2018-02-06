Uber тестирует в Украине заказ машин по телефону

Компания Uber тестирует в Украине альтернативные модели работы с клиентами. По данным редакции AIN.UA, части пользователей сервиса пришло сообщение о том, что компания запускает сервис заказа машины по телефону. , пишут AIN.UA

В рассылке пользователям сообщалось о том, что заказать поездку можно по номеру 9988, информация о ней будет выслана в SMS. Получателям рассылки предлагалась одноразовая скидка в 20% — она автоматически применяется после первого заказа. Сервис работает с 7:00 до 24:00.

Оператор на линии на уточняющий вопрос журналиста ответил, что это именно сервис Uber и что он предполагает заказ поездки в телефонном режиме. В компании Uber также официально подтвердили, что тестируют такой сервис: «Среди опций, которые мы сейчас рассматриваем ? возможность совершить поездку через платформу Uber с помощью оператора, с которым можно связаться по телефону. Это пока пилотный проект, который находится на ранней стадии тестирования».


Ольга Карпенко, AIN


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