Рынок смартфонов переживает рекордное падение в истории

Аналитическое компания Strategy Analytics опубликовала финальный отчет итогов мировых продаж смартфонов за четвертый квартал и весь 2017 год. Согласно данным, мировые поставки смартфонов в последнем квартале прошлого года снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Самыми крупными поставщиками смартфонов по-прежнему остаются Samsung (317,5 млн.) и Apple (216 млн.). Huawei и Oppo за весь 2017 год смогли реализовать, 153 и 118 миллионов мобильных девайсов соответственно. В пятерку лидеров вошла и Xiaomi, которая продала всего 91,3 млн. аппаратов.

«Мировые поставки смартфонов за 2017 год снизились на 9%, с 438,7 миллионов единиц в четвертом квартале 2016 года до 400,2 миллиона в четвертом квартале 2017 года», – Заявил директор Strategy Analytics Линда Суй (Linda Sui). Виной этому стали более длительные циклы обновления, особенно в Китае. Помимо этого, бюджетные смартфоны стали не сильно отличаться от флагаманов, средняя стоимость которых составляет около $1000 долларов.

Благодаря хорошим продажам в первых трех кварталах 2017 года поставки смартфонов выросли на 1,3%. Всего за 2017 год было реализовано около полутора миллиардов смартфонов.