Samsung Galaxy S9 показался на новых рендерах

Известный инсайдер Эван Бласс на своей Twitter-странице опубликовал новые рендеры флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Изображение показывает грядущую новинку со всех сторон.

Samsung Galaxy S9 Plus

Дизайн Galaxy S9 аналогичен его предшественнику Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году. Galaxy S9 также получит корпус из металла и стекла и большой дисплей с тонкими рамками. Изменится лишь расположение дактилоскопического датчика. Теперь он будет находиться снизу от модуля камеры.

Помимо этого, Galaxy S9+ будет оснащен двойным модулем камеры. Второй модуль используется для двукратного оптического увеличения изображения. Еще Galaxy S9 может получить новую камеру с изменяемой диафрагмой f1,5-2,4 и режим съемки замедленного видео с очень высокой частотой кадров в секунду.

Samsung Galaxy S9

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне. Как видно на фото, новинки будут доступны в четырех цветовых гаммах: черной, серой, синей и сиреневой.


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