Samsung Galaxy S9 показался на новых рендерах

Известный инсайдер Эван Бласс на своей Twitter-странице опубликовал новые рендеры флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Изображение показывает грядущую новинку со всех сторон.

Дизайн Galaxy S9 аналогичен его предшественнику Galaxy S8, который был выпущен в прошлом году. Galaxy S9 также получит корпус из металла и стекла и большой дисплей с тонкими рамками. Изменится лишь расположение дактилоскопического датчика. Теперь он будет находиться снизу от модуля камеры.

Помимо этого, Galaxy S9+ будет оснащен двойным модулем камеры. Второй модуль используется для двукратного оптического увеличения изображения. Еще Galaxy S9 может получить новую камеру с изменяемой диафрагмой f1,5-2,4 и режим съемки замедленного видео с очень высокой частотой кадров в секунду.

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 и S9+ состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне. Как видно на фото, новинки будут доступны в четырех цветовых гаммах: черной, серой, синей и сиреневой.