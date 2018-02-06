Где и когда в Украине запустят 4G-связь
Операторы мобильной связи весной 2018 года запустят 4G-связь в крупных городах и областных центрах, запуск 4G в небольших городах будет возможен после проведения тендера в диапазоне 1800 МГц, который состоится в конце февраля.
Об этом в комментарии
По словам Савченко, оператор «Киевстар» запустит 4G-сети ориентировочно в конце марта — начале апреля 2018 года, после завершения всех формальностей, связанных с тендером на частоты 2600 МГц, и после получения разрешения Украинского государственного центра радиочастот на запуск базовых станций.
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05.02.2018 17:32