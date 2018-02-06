Где и когда в Украине запустят 4G-связь

Операторы мобильной связи весной 2018 года запустят 4G-связь в крупных городах и областных центрах, запуск 4G в небольших городах будет возможен после проведения тендера в диапазоне 1800 МГц, который состоится в конце февраля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил менеджер по регуляторным вопросам и цифровым технологиям компании «Киевстар» Максим Савченко. «В первую очередь операторы включат базовые станции для 4G в диапазоне 2600 МГц, поскольку тендер на эти частоты состоялся первым. Такие базовые станции будут работать в местах, где сосредоточено много абонентов: крупные города, областные центры, пункты пересечения границы», — сказал Савченко. Он отметил, что, согласно требованиям лицензионных условий, запуск 4G-связи в диапазоне 1800 МГц позволит операторам предоставлять услуги 4G не только в крупных городах, но и по всей стране.

По словам Савченко, оператор «Киевстар» запустит 4G-сети ориентировочно в конце марта — начале апреля 2018 года, после завершения всех формальностей, связанных с тендером на частоты 2600 МГц, и после получения разрешения Украинского государственного центра радиочастот на запуск базовых станций.