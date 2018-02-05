Опубликованы спецификации смартфона HTC Breeze

В скором будущем ассортимент тайваньской фирмы HTC пополнится новым смартфоном с кодовым именем Breeze. Это будет бюджетный моноблок, и о его существовании поведал сам Эван Бласс, известный инсайдер, который ошибается крайне редко.

HTC Breeze

По имеющимся данным, смартфон HTC Breeze окажется бюджетным, но, что важно, безрамочным – диагональ 5,5 дюйма при соотношении сторон 18:9 или 2:1. Объем памяти в мобильнике составит 2 Гб для оперативной и 16 Гб для постоянной, а емкость АКБ увеличат до 2730 мАч. Процессора Qualcomm здесь не будет – предпочтение отдадут некоему бюджетному чипу от MediaTek, что сыграет свою роль в снижении цены и производительности.

Прочие параметры HTC Breeze засекречены, но с завода он будет поставляться с Android 8 Oreo на борту, и выпустят его уже в текущей половине года. По слухам, смартфон дополнят фотокамерами на 5 и 13 Мп, двойным SIM-слотом и парой фронтальных динамиков, но сжимаемых торцов, как у нынешних флагманов HTC, у него точно не будет. По всей вероятности, HTC Breeze создается в качестве конкурента тому же Xiaomi Redmi 5, который располагает схожими спецификациями. Вот только едва ли этот смартфон будет стоить те же $100, так что в его конкурентоспособности есть очень большие сомнения.

Максим Мишенев, MobileDevice


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