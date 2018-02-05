Опубликован рендер флагмана Huawei P20 Lite

Весной этого года будет анонсирован смартфон Huawei P20 с тройной основной камерой, рендеры которого были выложены в сеть вчера. Сегодня же взору предстал его младший брат Huawei P20 Lite, у которого тройной камеры уже нет.



На тыльной панели грядущего Huawei P20 Lite поместился двойной модуль камеры, расположенный вертикально в стиле Apple iPhone X. Сзади также можно увидеть сканер отпечатков пальцев, что свидетельствует об отсутствии рамок вокруг дисплея и дактилоскопа в нем самом. Если от топового Huawei P20 все ждут как минимум 6 Гб оперативной памяти и нашумевшего процессора Kirin 970 со встроенным искусственным интеллектом, а также экрана Quad HD+, то к Huawei P20 Lite столь высоких требований никто предъявлять не станет.



В этом смартфоне, судя по всему, будет использоваться экран Full HD+ на 5,7 дюйма по диагонали, и внутри него окажутся 4 Гб оперативной памяти. При таком раскладе моноблок будет конкурировать с Samsung S9, анонс которого назначен на 25 февраля: при более низком разрешении экрана у него есть две основных камеры против одного модуля в S9, да и цена вполне может оказаться более привлекательной. Добавим также, что Huawei покажет и третью модель, P20 Plus, увеличенную версию Р20 с тройной камерой.