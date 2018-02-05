Energizer ENERGY E20 – смартфон-раскладушка от производителя батареек

Компания Energizer, известная в первую очередь своими батарейками и вечно бодрым кроликом из рекламы, производит еще и смартфоны. Ее новое творение получило название ENERGY E20, но это все же не смартфон, а обычный сотовый телефон, хотя и в модном форм-факторе.

Energizer ENERGY E20

Energizer ENERGY E20 выполнен в раскладном корпусе и позиционируется как имиджевое решение, поскольку Айфонами и Самсунгами уже давно никого не удивить. Здесь же всего за 45 долларов США можно получить стиль и дозу ностальгии по ушедшим временам – это в начале века каждый мог позволить себе раскладушку, а теперь это привилегия тех, кто готов отказаться от удобства современных смартфонов.

Energizer ENERGY E20 обладает 32 Мб постоянной памяти, 32 Мб ROM и слотом microSD до 8 Гб. у него есть экран на 2,4 дюйма с разрешением QVGA прямиком из 2003 года, а также процессор от MediaTek, вход под наушники, FM-тюнер и два слота под SIM-карты. Даже камера у этой раскладушки имеется, правда, она всего лишь 0,3-мегапиксельная. Зато Energizer ENERGY E20 работает от АКБ на 1000 мАч, которой хватает на долгие 10 дней работы, плюс в комплект входит специальная зарядная док-станция с вертикальным размещением устройства. Energizer ENERGY E20 уже поступил в продажу по цене 45 долларов США.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Nokia 3310 4G на YunOS представлен официальноNokia 3310 4G на YunOS представлен официально
Анонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый кварталАнонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый квартал
Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018
Nokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android OreoNokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android Oreo
Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен на сайте производителяСмартфон Samsung Galaxy A7 (2018) замечен на сайте производителя
BlackBerry сделает свою прошивку доступной другим производителямBlackBerry сделает свою прошивку доступной другим производителям
Amazon и Tencent вложили $300 млн в производителя смартфонов Essential
Флагманский смартфон-раскладушка Samsung W2017 представлен официальноФлагманский смартфон-раскладушка Samsung W2017 представлен официально
Meizu M3 Max стал самым большим смартфоном производителяMeizu M3 Max стал самым большим смартфоном производителя
Blu Energy JR- новый бюджетник из АмерикиBlu Energy JR- новый бюджетник из Америки
В смартфон Blu Energy JR стоимостью $40 уместили аккумулятор на 3000 мАчВ смартфон Blu Energy JR стоимостью $40 уместили аккумулятор на 3000 мАч
W5.5 Pro- Windows-смартфон от испанского производителяW5.5 Pro- Windows-смартфон от испанского производителя
Shift5+ — мощный смартфон от немецкого производителяShift5+ — мощный смартфон от немецкого производителя
Смартфон BLU Studio Energy получил АКБ емкостью 5000 мАчСмартфон BLU Studio Energy получил АКБ емкостью 5000 мАч
Последние новости
Подгружаем последние новости