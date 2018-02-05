Energizer ENERGY E20 – смартфон-раскладушка от производителя батареек

Компания Energizer, известная в первую очередь своими батарейками и вечно бодрым кроликом из рекламы, производит еще и смартфоны. Ее новое творение получило название ENERGY E20, но это все же не смартфон, а обычный сотовый телефон, хотя и в модном форм-факторе.



Energizer ENERGY E20 выполнен в раскладном корпусе и позиционируется как имиджевое решение, поскольку Айфонами и Самсунгами уже давно никого не удивить. Здесь же всего за 45 долларов США можно получить стиль и дозу ностальгии по ушедшим временам – это в начале века каждый мог позволить себе раскладушку, а теперь это привилегия тех, кто готов отказаться от удобства современных смартфонов.



Energizer ENERGY E20 обладает 32 Мб постоянной памяти, 32 Мб ROM и слотом microSD до 8 Гб. у него есть экран на 2,4 дюйма с разрешением QVGA прямиком из 2003 года, а также процессор от MediaTek, вход под наушники, FM-тюнер и два слота под SIM-карты. Даже камера у этой раскладушки имеется, правда, она всего лишь 0,3-мегапиксельная. Зато Energizer ENERGY E20 работает от АКБ на 1000 мАч, которой хватает на долгие 10 дней работы, плюс в комплект входит специальная зарядная док-станция с вертикальным размещением устройства. Energizer ENERGY E20 уже поступил в продажу по цене 45 долларов США .