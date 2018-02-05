Новые фото трехкамерного смартфона Huawei P20 попали в сеть

В интернете обнаружено новое изображение смартфона Huawei P20, который станет новым флагманом компании и выведет качество мобильных фотографий на совершенно новый уровень. Аппарат представлен в чехле, так что оценить его дизайн не представляется возможным, но основные особенности разглядеть все же можно.

Huawei P20

В частности, на рендере отлично видны три основные фотокамеры, расположенные вертикально на тыльной панели и не выпирающие из корпуса. При этом же у них есть двойная вспышка и лазерный автофокус, и итоговое разрешение снимков у них равно 40 мегапикселям. Новый Huawei P20 имеет безрамочный экран без моноброви, но на снимке отчего-то не видны фронтальная камера и динамик – надеемся, что Huawei не пойдет по пути Xiaomi с ее первым Mi Mix и не откажется от обычного динамика в пользу технологии костной проводимости.

По факту, Huawei P20 станет новым самым мощным аппаратом компании, и потому все ждут от него наличия CPU Kirin 970, 6 или даже 8 Гб оперативной памяти и не меньше 64 или лучше 128 Гб постоянной памяти. Не исключено, что именно в этой модели будет задействован процессор Qualcomm 845, но пока что на это ничего не указывает. Смартфон Huawei P20 будет показан в марте этого года в ходе отдельного мероприятия.

Максим Мишенев, MobileDevice


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