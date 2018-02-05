Как будет выглядеть смартфон Asus Zenfone 5 X00PD?

Не за горами анонс пятого поколения смартфонов Asus Zenfone – их покажут через три недели на MWC 2018 в Барселоне. Сегодня в сеть выложили рендер одного из представителей новой серии, и это Asus Zenfone 5 X00PD.

Asus Zenfone 5 X00PD

Смартфон Asus Zenfone 5 X00PD, судя по всему, не является флагманом – это, скорее, среднебюджетный вариант ввиду наличия у него рамок экрана, притом очень больших по нынешним меркам. Больше пока что только у смартфонов Sony, над чем не грех посмеяться в очередной раз. О низкой цене Asus Zenfone 5 X00PD также можно судить по разъему microUSB вместо современного USB-C, так что по-настоящему быстрой зарядки, вероятно, нам тоже не видать. Зато сразу можно обратить внимание на двойные камеры спереди и сзади, дополнительный микрофон на боковом торце и на вход под наушники, так что свои преимущества у смартфона все же есть.

Далее, у Asus Zenfone 5 X00PD будет в наличии экрана на 5,7 дюйма с новым соотношением сторон 18:9, а также 3 Гб оперативной памяти и, вероятно, ОС Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Zen UI уже из коробки. В качестве процессора будет использоваться 4-ядерная однокристальная система Qualcomm 430. Вероятно, новый Asus Zenfone 5 X00PD станет младшим представителем новой линейки смартфонов, поскольку в ней точно будут и камерофоны, и фаблеты, и полноценные флагманы с топовым железом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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