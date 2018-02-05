HTC выпустит смартфон с процессором от Xiaomi Redmi Note 4

Компания HTC работает над неким недорогим смартфоном среднего класса, в основу которого ляжет широко известный процессор Qualcomm 625. Этот CPU используется во многих современных гаджетах, в частности, в мега популярном Xiaomi Redmi Note 4 из Китая.



Но этот смартфон популярен не только благодаря процессору, но и за счет невысокой стоимости, тогда как HTC никогда не умела выставлять правильную цену за свои устройства. Кроме того, на данный момент у ее нового аппарата нет ни ценника, ни даже названия – есть лишь пара параметров, в частности, 3 Гб оперативной памяти и прошивка Android 8 Oreo.



Другими словами, HTC делает бюджетный аппарат, который вполне может стоить как смартфон среднего уровня. Презентация устройства пройдет до конца текущего квартала, так что есть возможность познакомиться с ним уже через три недели в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне. Напомним, что в прошлом году HTC выпустила целый ряд смартфонов, от флагманских до бюджетных, и ни один из них не «выстрелил», поскольку стоил намного дороже аналогов. Вероятно, в этом году ситуация не изменится.