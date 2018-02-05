Nokia 8 Sirocco: раскрыты основные характеристики и цена

Компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia, подтвердила, что на выставке MWC 2018 покажет свои новые продукты. Одной из новинок станет смартфон Nokia 8 Sirocco.

Nokia 8 (2017)

В прошлом приставка Sirocco означала, что телефон относится к серии топовых аппаратов. Согласно информации новый Nokia 8 Sirocco также будет принадлежать к серии передовых устройств и получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей производства LG. Аппаратной основой устройства станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти.

Помимо этого, Nokia 8 Sirocco будет обладать двойной основной камерой с сенсорами ZEISS на 12 Мп и 13 Мп, 5 Мп фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 3250 мАч и поддержку беспроводной зарядки. Также стоит отметить, что корпус грядущей новинки будет защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8 Oreo.

Предположительно, стоимость Nokia 8 Sirocco составит 5000 юаней. На выставке MWC 2018 финский производитель возможно покажет и другие смартфоны: Nokia 9, Nokia 7 Plus, глобальный вариант Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 3310 4G.


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