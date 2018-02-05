Китайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в США

Китайский фальшивомонетчик признает себя виновным в продаже поддельных iPhone и iPad в США

Цзяньхуа Ли, сорокатрехлетний китайский гражданин, который жил в США по студенческой визе, сегодня признал себя виновным в участии в контрафактной операции. Она заключалась в продаже поддельных iPhones и iPad для клиентов в США.

Дело, возглавляемое представителями Национальной Безопастности, продолжается с 2015 года. Именно тогда Ли был обвинен и взят под стражу.

В течение пяти лет, начиная с 2009 года, Ли — вместе с другими заговорщиками Андреной Безеррой, Роберто Вольпе и Розарио Ламарка — помогал контрабандным путем ввозить более соторка тысяч продуктов и аксессуаров из Китая в США.

Это были разные iPhone, Pad, а также документы, содержащие поддельные логотипы iPhone и товарные знаки.

Как сообщается, Цзяньхуа Ли лично получил 1,1 миллиона долларов от этих незаконных продаж.

Счета по схеме Ли были сохранены во Флориде и Нью-Джерси, где поступления были сначала депонированы, а затем переведены в Италию.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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