Смартфон Archos Core 57S задаст жару Xiaomi Redmi 5?

Смартфон Xiaomi Redmi 5 оказался весьма добротным бюджетным смартфоном с безрамочным экраном по цене в районе $100. При всех его многочисленных достоинствах у него очень мало конкурентов, но грядущий Archos Core 57S вполне может стать одним из них.

Archos Core 57S

Как стало известно, анонс Archos Core 57S пройдет на MWC 2018 в Барселоне в конце этого месяца – французский смартфон поступит в продажу до конца первого квартала и будет стоить около 100 евро. При этом в его распоряжении окажется неплохой экран IPS 18:9 с разрешением HD+ и диагональю 5,7 дюйма, и даже памяти у него будет 16 Гб постоянной. В список положительных черт добавят металлический корпус, модуль LTE и фронтальную вспышку рядом с камерой на 2 Мп.

Но без минусов не обошлось, и Xiaomi Redmi 5 все равно окажется лучшим выбором: в новом Archos Core 57S нас ожидает процессор от Spreadtrum на четыре ядра с одноядерной видеокартой Mali-400, а объем ОЗУ составит всего 1 гигабайт. Смартфон укомплектуют фотокамерой на 8 Мп, корпусом толщиной 9 мм и ОС Android 7.1 без возможности обновления до Android 8 Oreo, а также батареей 2500 мАч.


Максим Мишенев, MobileDevice


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