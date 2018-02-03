Смартфон Huawei Honor 10 получит широкоформатный дисплей

Компания Huawei в этом году выпустит смартфон Honor 10 среднего класса, который, как ожидается, получит экран с соотношением сторон 18:9. Аппарат должен выйти весной ил летом этого года, но к среднему уровню он будет относиться лишь формально: на деле из него сделают настоящий топовый моноблок.

Huawei Honor 10

В основу Huawei Honor 10 ляжет процессор Kirin 970, пока что самый мощный от Huawei – этот чип стоит во всех флагманах марки образца 2017 года. В CPU есть искусственный интеллект и восемь ядер с частотой до 2,4 Ггц, а также модуль LTE и видеокарта Mali G72 MP12 с 12 собственными ядрами. Также в состав Huawei Honor 10 войдут 6 или даже 8 Гб оперативной памяти, накопитель до 128 гигабайтов и прошивка Android 8 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8, и всю электронику производитель поместит в металлический корпус с защитой от воды по стандартам IP67.

Прочие спецификации смартфона неизвестны, но два слота под SIM-карты, ресивер GPS и модуль NFC в нем точно будут, равно как и порт USB-C для быстрой зарядки аккумулятора. Есть шанс, что Huawei Honor 10 покажут уже на MWC 2018 в конце текущего месяца, но вероятность этого все же довольно мала.

Максим Мишенев, MobileDevice


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