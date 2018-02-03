Apple начала продавать восстановленные iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Apple впервые открыла продажи в США восстановленных iPhone 7 и iPhone 7 Plus, уже бывших в использовании, со скидкой 10% относительно новых смартфонов.

iPhone 7 доступен в 3 версиях, отличающихся объемом памяти, – 32 ГБ за $499, 128 ГБ за $589 и на 256 ГБ за $679. Смартфоны предлагаются в 5 цветовых вариациях – матово-черной, глянцево-черной, серебристой, золотистой и розово-золотистой. iPhone 7 Plus с 32 ГБ ПЗУ стоит $599, с 128 ГБ – $689, а с 256 ГБ на данный момент недоступна. Plus-версия представлена в черной, золотистой и розово-золотистой цветовых вариациях.

Восстановленные смартфоны продаются с гарантией в 1 год, новой упаковкой и аксессуарами.