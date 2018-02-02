Бренд Nokia Sirocco тоже вернется к жизни

Холдинг HMD Global решил возродить все, что было частью экосистемы Nokia в начале века. Сперва он вернул на рынок сотовые телефоны этой марки, затем в продажу поступили смартфоны, а на днях стало известно о скором возвращении бренда Xpress-On, под которым будут выпускаться фирменные аксессуары.

Nokia Sirocco

Но, как оказалось, этим дело не ограничится. Сегодня были раскрыты планы HMD Global по возвращению на рынок бренда Nokia Sirocco – под ним в свое время выпускались гаджеты премиум-класса из топовых материалов с очень стильным дизайном. Многие помнят металлический вертикальный слайдер 8800 Sirocco (на фото), о котором в нулевых мечтали миллионы людей по всему миру.

Второе пришествие Nokia Sirocco – это, вероятно, попытка свернуть Apple и Samsung с престолов или хотя бы потеснить их в пятерке мировых лидеров, но пока неизвестно, какие устройства будут выпускаться под этим брендом. По слухам, нас ожидает или Nokia 9 Sirocco, или хотя бы Nokia 8 Sirocco с продвинутыми материалами корпуса и, возможно, уникальными аппаратными фишками. Или же HMD Global покажет совершенно новый аппарат – в любом случае все станет ясно уже совсем скоро, так как «Сырок» будет анонсирован на MWC 2018 в конце этого месяца.

Максим Мишенев, MobileDevice


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