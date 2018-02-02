Смартфон Meizu E3 показался на фото

Компания Meizu в этом году выпустит массу новых смартфонов – она уже представила безрамочный M6S и готовит флагманы 15 и 15 Plus. Также в ее модельном ряду появится аппарат E3, показавшийся сегодня на первом «живом» снимке.

Meizu E3

Источник фото Meizu E3 остался неизвестным, и пока нет данных о подлинности изображения, а также о формате дисплея смартфона, так как на фото есть только его тыльная панель. Здесь можно видеть новый дизайн задней стенки, а также наличие двойной основной камеры и фирменной кольцевой вспышки. Судя по описанию, новый Meizu E3 облекут в полностью металлический корпус, что положительно скажется на надежности и прочности, но исключит возможность беспроводной зарядки. Впрочем, ее наверняка заменят на ускоренную, так что невелика потеря.

По слухам, экран Meizu E3 окажется широкоформатным с соотношением сторон 18:9, и цена всего смартфона составит около 180 долларов США. Премьера аппарата ожидается в марте этого года, а в феврале Meizu готовится показать свои флагманы 15 и 15 Plus – их дебют, вероятнее всего, пройдет в Барселоне на шоу MWC 2018 в конце этого месяца. Характеристики Meizu E3 на данный момент остаются неизвестными.

Максим Мишенев, MobileDevice


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