Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографии

Xiaomi презентовала портативный принтер XPRINT Pocket AR Photo Printer, который способен печатать «живые» фотоснимки из вселенной «Гарри Поттера».

Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer

XPRINT Pocket AR Photo Printer печатает фото, сделанные в специальном мобильном приложении. Принцип работы заключен в записи программой короткой видеозаписи, которая воспроизводится при взгляде через камеру смартфона на распечатанный снимок.

По заявлениям производителя, приложение распознаёт снимок за 0,28 секунды. Смартфон подключается к принтеру через Bluetooth или NFC. Приложение доступно для ОС начиная с Android 5.0 и iOS 9.0.

Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer

Габариты XPRINT Pocket AR Photo Printer составляет 133?80?27 мм, масса без лотка для фотобумаги – 237 грамм, а с лотком – 268 грамм. Автономную работу обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 650 мАч. Для печати используется специальная бумага размером 54?86 мм, при этом разрешение печати составляет 291?294 пикселей.

Рекомендованная стоимость Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer составляет $63, а комплекта бумаги из 20 листов – $6.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Как украинские операторы шли к 4G и сколько за него заплатятКак украинские операторы шли к 4G и сколько за него заплатят
Apple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфонаApple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфона
Nokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфонеNokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфоне
Huawei выпустит планшет MediaPad M5Huawei выпустит планшет MediaPad M5
Боевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТБоевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТ
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Xiaomi Mi 7 могут не показать на MWC 2018Смартфон Xiaomi Mi 7 могут не показать на MWC 2018
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на фотоСмартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на фото
Новые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное местоНовые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное место
Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10
Новое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сетьНовое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сеть
Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8
В сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6XВ сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6X
Новые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногамиНовые рендеры Meizu 15 Plus: Xiaomi Mi Mix 2 вверх ногами
Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2Смартфон BLUBOO D5 скопирован с Xiaomi Mi Mix 2
Последние новости
Подгружаем последние новости