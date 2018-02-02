Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer напечатает живые фотографии

Xiaomi презентовала портативный принтер XPRINT Pocket AR Photo Printer, который способен печатать «живые» фотоснимки из вселенной «Гарри Поттера».

XPRINT Pocket AR Photo Printer печатает фото, сделанные в специальном мобильном приложении. Принцип работы заключен в записи программой короткой видеозаписи, которая воспроизводится при взгляде через камеру смартфона на распечатанный снимок.

По заявлениям производителя, приложение распознаёт снимок за 0,28 секунды. Смартфон подключается к принтеру через Bluetooth или NFC . Приложение доступно для ОС начиная с Android 5.0 и iOS 9.0.

Габариты XPRINT Pocket AR Photo Printer составляет 133?80?27 мм, масса без лотка для фотобумаги – 237 грамм, а с лотком – 268 грамм. Автономную работу обеспечивает встроенный аккумулятор ёмкостью 650 мАч. Для печати используется специальная бумага размером 54?86 мм, при этом разрешение печати составляет 291?294 пикселей.

Рекомендованная стоимость Xiaomi XPRINT Pocket AR Photo Printer составляет $63, а комплекта бумаги из 20 листов – $6.