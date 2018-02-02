Nokia возродит легендарный телефон на MWC 2018

Nokia 8800 Sirocco Edition является культовой моделью одной из ярких линеек компании Nokia. Телефон был анонсирован еще в 2006 году. HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, в скором времени собирается возродить премиальную марку Sirocco Edition.

Nokia 8800 Sirocco Edition

Одним из первых смартфонов легендарного бренда станет Nokia 8 (2018). Новинка получит от 5,25- до 5,5-дюймового OLED-дисплей. В качестве аппаратной основы выступит процессор Snapdragon 835. Помимо этого, телефон будет обладать двойной основной камерой (13 Мп + 12 Мп), и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а встроенного флеш-накопителя – 128 ГБ.

Официальный релиз Nokia 8 (2018) состоится в преддверии выставки MWC 2018. Финский производитель проведет презентацию 25 февраля в Музее современного искусства.


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