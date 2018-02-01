Боевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТ

Украина требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район Оленовки.

Боевики отключили оборудование Vodafone в Донецке, - МинВОТ
Фото: itc.ua

Все попытки украинской стороны возобновить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Вопрос возобновления мобильной связи на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) обсуждался во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. К сожалению, все попытки украинской стороны возобновить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район Оленовки, которые бы починили технические устройства на временно неподконтрольной Украине части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины.

В МинВОТ сообщили, что 19 января сотрудниками Vodafone была осуществлена попытка возобновить связь на территории ОРДО через технические коммуникаций на территории ОРЛО. "Однако эта инициатива была остановлена НВФ ОРДО путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в г.Донецк", - добавили в ведомстве.

По не подтвержденной информации, 26 января представителями НВФ ОРДО был "опечатан" центральный офис Vodafone в Донецке.

Отмечается, что теперь в Донецке функционирует так называемый "мобильный оператор Феникс" (проект GSM связи, организованный на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи "Киевстар").

"По состоянию на 01.02.2018, гарантии безопасности на выполнение ремонтно-возобновительных работ на территории ОРДО от представителей НВФ не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - сообщили в МинВОТ.

Как сообщалось, боевики предложили Vodafone подключить связь в "ДНР" через РоSSию.


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