Samsung Galaxy S9+: новое изображение и очень удивленный «циклоп» на тыльной панели

В сети появилось новое весьма реалистичное изображение флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+, вероятно, официальное. На нем аппарат изображен без чехла, и наконец-то можно увидеть главное его отличие от S8, S8+ и S9.



Речь, конечно же, о двойной камере, расположенной на тыльной панели Samsung Galaxy S9+. Как и ожидалось, модули расположены вертикально один под другим, а чуть ниже находится довольно крупный сканер отпечатков пальцев. В целом можно разглядеть в дизайне тыльной панели очень удивленного циклопа, у которого открылся второй глаз. Других визуальных отличий от ближайших родственников Samsung Galaxy S9+ нет, разве что рамки к 9-ой серии будут тоньше, чем к 8-го поколения. До анонса смартфона остается совсем немного времени – его покажут в Барселоне на шоу Mobile World Congress 2018 уже 25 февраля этого года.



Согласно имеющимся данным, в моноблок встроят процессор Qualcomm 845 или Samsung 8895 в зависимости от региона распространения, двойную камеру и 6 Гб ОЗУ, а также 64 или 128 Гб постоянной памяти. Вместе с S9+ анонсируют и простой S9 – он окажется не только меньше (экран 5,8 дюйма против 6,2 дюйма у S9+), но и значительно слабее: одинарная тыльная камера, 4 Гб RAM и только 64 Гб ROM.