Land Rover выпустит фирменный смартфон Explore

В интернете часто можно встретить китайские смартфоны с гордой надписью Land Rover, не имеющие никакого отношения к британскому автопрому. Но компания решила сделать свой фирменный мобильник Land Rover Explore и наделить его главной чертой своих автомобилей.



Нет, Land Rover Explore не нужно будет каждый день носить в сервис, в отличие от машин этой марки: смартфон сделают «внедорожным» путем упаковывания его в корпус повышенной прочности. Как сказано в пресс-релизе, аппарат получит повышенную сопротивляемость к повреждениям от воды, резких перепадов температур, пыли, воздействия ряда агрессивных сред, а также от падений. Также на его стекле не будут появляться царапины, так что его можно будет использовать даже в самых суровых условиях и в не самых благоприятных для гаджетов и их владельцев местах на нашей планете. Например, в Южном Бутово и Купчино.



Да, смартфон Land Rover Explore обладает дополнительной защитой от аборигенов этих мест обитания, потому выглядит очень неказисто и напоминает поделку из Китая за 50 долларов. У него пока что нет аппаратных спецификаций, но поведают о нем уже на MWC 2018 в конце этого месяца. Как сообщается, купить Land Rover Explore можно будет уже в апреле по цене от 650 евро, и пока неясно, за что нужно будет заплатить такие деньги, помимо логотипа.