Смартфон Huawei P11 (P20) все же не покажут на MWC 2018

Выставка MWC 2018 в этом году обойдется без целого ряда громких премьер – свои флагманы там не покажут ни LG, ни Xiaomi, ни тем более HTC, и это уже официально. Вся надежда была лишь на Samsung и Huawei, но последняя тоже решила перенести дату показа своего нового топового Р11.

Huawei P11 (P20)

Смартфон Huawei P11 (P20) покажут всему миру аж в конце марта, то есть через два месяца, точнее, 27.03.2018, причем его презентация пройдет вовсе не в Китае. Подчеркивая свое стремление завоевать Старый Свет и недовольство запретами продаж ее смартфонов в США, компания Huawei проведет отдельное мероприятие в центре Парижа, и там будут показаны все версии модели Р11 или Р20 – с ее названием китайский вендор до сих пор не определился.

Это настоящий флагман 2018 года, способный сражаться с новыми Айфонами и грядущими Samsung S9 и S9+. Что же до Xiaomi Mi 7 и OnePlus 6, презентация которых тоже не за горами, то Huawei P11 (P20) им все же не конкурент – при схожих возможностях этот смартфон наверняка будет стоить существенно дороже в своей топовой комплектации. Основным конкурентным преимуществом аппарата станет тройная основная камера с 40-мегапиксельным разрешением снимков.

Максим Мишенев, MobileDevice


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