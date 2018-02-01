Смартфон Oppo A71 (2018) представлен официально

Китайская компания Oppo анонсировала свой новый Android-смартфон Oppo A71 (2018). Оригинальный Oppo A71 был представлен в сентябре прошлого года.

Новинка заключена в цельнометаллический корпус и оснащена 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720?1280 пикселей). Аппаратной основой Oppo A71 (2018) стал процессор Qualcomm Snapdragon 450 в тандеме с графическим ускорителем Adreno 506 и 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 16 ГБ с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ.

Также новинка китайского производителя получила две камеры: 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Имеется поддержка двух SIM-карт, LTE , Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS . Размеры телефона составляют 148,1?73,8?7,6 мм, а вес – 137 граммов. Работает Oppo A71 (2018) под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой Color OS 3.2.

Oppo A71 (2018) доступен в двух цветовых гаммах: черной и золотой. Приобрести новинку можно на территории Тайваня и Пакистана. Стоимость гаджета составляет около $179.