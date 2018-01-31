На MWC 2018 состоится анонс смартфонов ASUS Zenfone 5 Series
До анонса пятого поколения Зенфонов от ASUS остается совсем немного времени – их покажут уже в конце февраля. Дебют гаджетов состоится на выставке MWC 2018, и ASUS уже разослала приглашения на сие мероприятие.
Если точнее, то серия смартфонов ASUS Zenfone 5 Series будет представлена 27 февраля, в рамках второго дня работы MWC в Барселоне. Судя по приглашению, аппараты из новой линейки будут заточены в первую очередь под получение качественных снимков, но будем надеяться, что тайваньский вендор уделит внимание и другим компонентам, и они не останутся на уровне 2017 года. Также в приглашении упоминается компания Qualcomm, так что в новых смартфонах процессоров от MediaTek точно не будет.
Между тем, едва ли следует ожидать от ASUS флагмана на Qualcomm 845 – компания не играет в высшей лиге, и релиз топового гаджета может оказаться незамеченным на фоне Xiaomi Mi 7, OnePlus 6 и новинок от Samsung и LG. Ранее сообщалось, что в состав пятого поколения Зенфонов войдет бюджетный смартфон ZenFone 5 Lite с экраном на 6 дюймов по диагонали и соотношением сторон 18:9, и компанию ему должен составить гигантский фаблет ZenFone 5 Max – почти что конкурент Xiaomi Mi Max 2 по размерам экрана. Все представители новой серии поступят в продажу до конца третьего квартала этого года и получат ОС Android 8 Oreo уже из коробки.
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31.01.2018 13:29