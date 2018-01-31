Опубликована стоимость смартфона Alcatel 5

Смартфон Alcatel 5 от китайской компании TCL, которая с недавнего времени взялась за производство мобильников BlackBerry, совсем скоро поступит в продажу. Сегодня в сеть выложили его спецификации и даже розничную стоимость, и, как выяснилось, это еще один смартфон среднего уровня с вытянутым широкоформатным дисплеем.



Экран нового Alcatel 5 располагает соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,7 дюйма при разрешении HD+. У него есть основная камера на 12 Мп и сканер отпечатков пальцев прямо под ней, тогда как селфи-камера состоит из двух модулей на 5 и 13 Мп с очень широким углом обзора. Смартфон построен на устаревшем процессоре MediaTek MT6750 с восемью ядрами, и у него есть 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, а также батарея на 3000 мАч, слот microSD пара слотов под SIM-карты и порт USB-C для быстрой зарядки.



Смартфон Alcatel 5 наделен стандартными модулями связи, и в него встроена функция распознавания лиц для разблокировки – аналог Face ID от Apple . Анонс Alcatel 5 состоится на MWC 2018 в Барселоне через месяц, и в продажу он поступит в середине марта этого года в черном и золотом оттенках корпуса из металла. Цена моноблока, работающего на базе Android 8 Oreo, составит 230 евро, что делает его бесполезным на фоне более продвинутого и менее дорогого Xiaomi Redmi 5 Plus, уже находящегося в розничной продаже.