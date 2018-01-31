«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на 4G в диапазоне 2600 МГц

Начальные ценовые предложения на эти частоты стали известны 26 января — поскольку частоты продаются по схеме аукциона, лоты получает тот, кто предложит больше. После торгов результаты следующие: , пишут AIN.UA

  • Лот №1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц — lifecell за 601 600 050 грн;
  • Лот №2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц — lifecell за 307 650 501 грн;
  • Лот №3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц — «Киевстар» за 293 000 477 грн;
  • Лот №4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц — «Киевстар» за 293 000 477 грн;
  • Лот №5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц — «Киевстар» за 330 301 000 грн;
  • Лот №6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц — Vodafone за 345 000 000 грн;
  • Лот №7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц — Vodafone за 286 200 000 грн.

Суммарно государство получит более 2,45 млрд гривен.

За первый лот изначально больше всех предложил Vodafone — 572 млн грн. Следующие три хотел выкупить «Киевстар» по цене 293 млн грн за каждый. Лоты №5, №6 и №7 хотел приобрести lifecell, оценив участки частотного диапазона в 286 млн грн каждый. Как показали торги, в итоге все изменилось.

Это — частоты, принадлежащие «ММДС-Украина», которая входит в группу СКМ. Компания владеет частотами с 2010 года, практически не развивало 4G-сеть, и сейчас согласилась передать частоты на тендер — но за компенсацию (детальнее мы писали об этом раньше).

Формально речь идет не о покупке лицензии, а о выигрыше лотов — по факту покупка состоится только после того, как компании перечислят деньги в казначейство. На это у участников есть месяц времени.

Частоты 2600 МГц — не такие приоритетные для операторов, как 1800 МГц (самый популярный в мире диапазон под LTE)- тендер на этот диапазон должен пройти в начале марта этого года.

«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на 4G в диапазоне 2600 МГц

Подробно историю подготовки тендера на 4G мы рассказывали в недавнем материале.


Ольга Карпенко, AIN


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