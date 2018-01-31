Nokia возвращает бренд Xpress-on

Торговая марка Xpress-on является четвертым товарным знаком, которым владеет компания HMD Global. Впервые данный бренд был зарегистрирован еще в 1998 году. Теперь финский производитель решил возродить и обновить забытый бренд. 30 января нынешнего года торговая марка была перерегистрирована и будет действовать до 2028 года.

Ранее под маркой Xpress-on выпускались аксессуары для коммуникационных устройств, куда входили микрофоны, колонки, цветные панели, кейсы, антенны, батареи, зарядные устройства для аккумуляторов.

Как сейчас будет использоваться данный бренд финским производителем – пока неизвестно. Возможно, под брендом Nokia Xpress-on будут выпускаться чехлы или кейсы, а возможно – куда более сложные аксессуары.