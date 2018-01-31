Nokia возвращает бренд Xpress-on

Торговая марка Xpress-on является четвертым товарным знаком, которым владеет компания HMD Global. Впервые данный бренд был зарегистрирован еще в 1998 году. Теперь финский производитель решил возродить и обновить забытый бренд. 30 января нынешнего года торговая марка была перерегистрирована и будет действовать до 2028 года.

Nokia Xpress-on

Ранее под маркой Xpress-on выпускались аксессуары для коммуникационных устройств, куда входили микрофоны, колонки, цветные панели, кейсы, антенны, батареи, зарядные устройства для аккумуляторов.

Как сейчас будет использоваться данный бренд финским производителем – пока неизвестно. Возможно, под брендом Nokia Xpress-on будут выпускаться чехлы или кейсы, а возможно – куда более сложные аксессуары.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Как украинские операторы шли к 4G и сколько за него заплатятКак украинские операторы шли к 4G и сколько за него заплатят
Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhoneApple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone
Новые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное местоНовые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное место
Новую версию Android представят в начале маяНовую версию Android представят в начале мая
Новые рендеры Meizu 15 Plus оказались максимально правдоподобнымиНовые рендеры Meizu 15 Plus оказались максимально правдоподобными
Блок рекламы


Похожие новости
Nokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android OreoNokia 5 и Nokia 6 получили официальное обновление до Android Oreo
Nokia 3310 4G на YunOS представлен официальноNokia 3310 4G на YunOS представлен официально
Nokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфонеNokia 7 Plus: первые подробности о загадочном смартфоне
Nokia выпустит новый смартфон 7 PlusNokia выпустит новый смартфон 7 Plus
Новый рендер Nokia 9: экран без рамок и двойная вспышкаНовый рендер Nokia 9: экран без рамок и двойная вспышка
Nokia 9: новое изображение раскрыло функции флагманаNokia 9: новое изображение раскрыло функции флагмана
Будущий смартфон Nokia получит камеру с пятью объективамиБудущий смартфон Nokia получит камеру с пятью объективами
HMD готовит большой анонс Nokia на MWC 2018HMD готовит большой анонс Nokia на MWC 2018
ОС Windows 10 заработала на смартфоне Nokia Lumia 830ОС Windows 10 заработала на смартфоне Nokia Lumia 830
На Nokia Lumia 1520 запустили полноценную Windows 10На Nokia Lumia 1520 запустили полноценную Windows 10
Последние новости
Подгружаем последние новости