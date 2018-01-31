lifecell, "Киевстар" и Vodafone купили частоты под 4G за 2,46 млрд гривен

Поступления превысили стартовую цену на 169 млн грн.

Украинский государственный центр радиочастот Фото: hi-Tech.ua

В среду, 31 января, в Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве состоялся тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц.

На аукцион были выставлены семь лотов.

Лот №1 и лот №2 приобрел оператор lifecell за 601,6 млн грн и 307,65 млн грн соответственно.

"Киевстару" достались лоты №3-5 за 293 млн, 293 млн и 330,3 млн гривен соответственно.

"Vodafone-Украина" получил лоты №6-7 за 345 млн и 286 млн гривен соответственно.

Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.

Напомним, еще один тендер на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения 4G в диапазоне 1800 МГц состоится в начале марта.

В феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell) за 3,36 млрд гривен, МТС (Vodafone) - за 2,72 млрд, "Киевстару" - за 2,7 млрд.