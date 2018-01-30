Анонс нового Apple iPad могут перенести на четвертый квартал

По данным веб-ресурса Bloomberg, в этом году компания Apple намерена анонсировать новый планшетный компьютер семейства iPad, вот только весной она этого делать не станет. Согласно новой информации, премьера планшета ожидается никак не раньше третьего квартала, а то и вовсе в последней четверти.

Apple iPad

Новый Apple iPad – это пока что темная лошадка, но, по всей вероятности, нам представят топовое решение, по габаритам схожее с текущим iPad Pro на 10,5 дюйма, хотя и с другим дизайном. В компьютере уменьшится рамка экрана, что позволит увеличить его диагональ при сохранении физических размеров, а прямо над дисплеем расположится камера TrueDepth.

Это означает, что в новом Apple iPad уже не будет сканера Touch ID, но зато он сможет узнать вас по лицу при помощи Face ID. Из этого следует, что кнопки Home тоже не будет – планшет получит управление жестами в стиле iPhone X, которое было признано многими вполне удобным и современным. Сама Apple слухи о новой дате релиза свежего Айпада не комментирует, но ей в любом случае придется сделать нечто революционное, иначе на высокий спрос на фоне катастрофического снижения интереса к планшетам ей можно не рассчитывать.

Максим Мишенев, MobileDevice


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