Vivo Xplay 7 станет первым смартфоном с 10 ГБ ОЗУ

В сети были опубликованы фотоснимки слайдов для презентации грядущего флагмана от китайской компании Vivo под названием Xplay 7, который будет впервые в мире оснащен 10 ГБ ОЗУ.

Vivo Xplay7

Vivo Xplay 7 выполнен в безрамочном дизайне – 4K-дисплей займет 92,9% фронтальной поверхности. Устройство будет построено на базе топового чипсета Snapdragon 845, а объем ОЗУ составит 10 ГБ, что является рекордом, прежде максимальный объем ОЗУ в мобильных устройствах составлял 8 ГБ. Новинку представят в 2 версиях – с 256 и 512 ГБ ПЗУ.

Металлический корпус Vivo Xplay 7 получит традиционные пластиковые вставки сверху и снизу для улучшения качества мобильного сигнала, а сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в дисплей по аналогии с Vivo X20 Plus. Помимо этого, Xplay7 оснастят двойной основной камерой с 4-х кратным оптическим зумом и сканиром лица Face Unlock 2.0.

Стоимость и дата выхода Xplay 7 на данный момент остаются неизвестными.


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