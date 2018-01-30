Google закрыл сделку по покупке части мобильного бизнеса HTC за $1,1 млрд
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В рамках достигнутых договорённостей более 2000 инженеров HTC (примерно 1/5 инженерной команды) перейдёт на работу в Google. IT-гигант также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC. Последняя, в свою очередь, сохранит своё подразделение Vive VR и продолжит выпускать собственные смартфоны.
Покупка части бизнеса HTC позволит Google усилить свои позиции на рынке производителей мобильных устройств, а также даст компании обширную инженерную базу в Тайбэе (Тайвань), где расположена HTC. В результате это место станет самым крупным инженерным центром Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, возможно, источником новых продуктов.
«Я очень рад, что мы официально закрыли нашу сделку с HTC. Мы приветствуем невероятно талантливую команду, с которой будем работать над лучшими и более инновационными продуктами в ближайшие годы», — заявил глава аппаратного подразделения Google Рик Остерлох (Rick Osterloh)
Закрытие сделки стало ещё одним важным этапом в развитии бизнеса Google в Азии.
Напомним, что ранее в этом месяце Google открыл офис в Кремниевой долине Китая и подписал патентное соглашение с китайским IT-гигантом Tenсent.
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