Google закрыл сделку по покупке части мобильного бизнеса HTC за $1,1 млрд

Google объявил о завершении сделки по приобретению части мобильного бизнеса HTC за $1,1 млрд. Соглашение о покупке было подписано ещё в сентябре 2017 года, но все необходимые разрешения были получены только недавно.

В рамках достигнутых договорённостей более 2000 инженеров HTC (примерно 1/5 инженерной команды) перейдёт на работу в Google . IT-гигант также получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC . Последняя, в свою очередь, сохранит своё подразделение Vive VR и продолжит выпускать собственные смартфоны.

Покупка части бизнеса HTC позволит Google усилить свои позиции на рынке производителей мобильных устройств, а также даст компании обширную инженерную базу в Тайбэе (Тайвань), где расположена HTC . В результате это место станет самым крупным инженерным центром Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, возможно, источником новых продуктов.

«Я очень рад, что мы официально закрыли нашу сделку с HTC . Мы приветствуем невероятно талантливую команду, с которой будем работать над лучшими и более инновационными продуктами в ближайшие годы», — заявил глава аппаратного подразделения Google Рик Остерлох (Rick Osterloh)

Закрытие сделки стало ещё одним важным этапом в развитии бизнеса Google в Азии.