Смартфон Huawei P20 выйдет сразу в трех модификациях

Смартфон Huawei P20, который станет самым мощным камерофоном 2018 года за счет сразу трех камер на тыльной панели, выйдет в трех различных конфигурациях. Об этом сегодня сообщили инсайдеры, подтвердившие также и его название – именно Р20, а не Р11.

Huawei P20

Для флагмана предусмотрено три версии – это стандартная Huawei P20, улучшенная Huawei P20 с более мощной начинкой и увеличенным дисплеем и облегченная Huawei P20 Lite для тех, кто хочет топовый аппарат, но не готов платить много денег. Итак, у смартфона будет три основных камеры, три комплектации, а сколько цветов его корпуса предложит китайский производитель? Все верно, три – синий Klein Blue, розовый Sakura Pink и классический черный Midnight Black.

Трио версий Huawei P20 увидит свет либо на MWC 2018 в Барселоне в конце февраля, либо в рамках отдельного мероприятия в марте или апреле – оба варианта имеют место быть, и у них пока нет официального подтверждения. О характеристиках смартфона мало что известно, но у него точно будет 6 или 8 Гб оперативной памяти и экран без рамок, а его основная камера сможет делать 40-мегапиксельные фотографии. Напомним также, что на MWC состоится анонс корейских смартфонов Samsung S9 и S9+.


Максим Мишенев, MobileDevice


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