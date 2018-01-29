В новых смартфонах Apple станет больше памяти

Аналитик Минг-Чи Куо поведал новую информацию о смартфонах Apple , которые выйдут уже в этом году. Среди них будет iPhone X Plus – тот же iPhone X, только с более крупным дисплеем, а также с целым рядом внутренних изменений.



Топовый iPhone X Plus обзаведется сразу 4 Гб оперативной памяти, что все равно мало на фон 8 Гб в смартфонах 2017 года. В него установят экран OLED на 6,5 дюйма и новую батарею емкостью 3400 мАч, что позволит ему держаться на одном заряде хотя бы сутки. Такой же объем RAM войдет в состав нового поколения текущего iPhone X – смартфон получит тот же экран 5,8 дюйма на матрице OLED, а емкость его АКБ вырастет до уже не стыдных 2800 мАч. Компанию этим двум смартфонам составит еще один аппарат – некий Apple iPhone с обычным ЖК-экраном на 6,1 дюйма.



В новом модельном ряду он окажется самым доступным, и его экран будет поддерживать разрешение Full HD+ или 2160х1080 точек при соотношении сторон 18:9. В составе этого смартфона окажется батарейка на 2900 мАч, и компанию ей составят 3 Гб оперативной памяти. Все три своих смартфона Apple намерена представить в сентябре текущего года, а нынешний iPhone X в ближайшем будущем снимут с производства. Спрос на него не оправдал ожиданий Apple.