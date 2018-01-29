Oppo предложит собственный смартфон со складным экраном

Трендом 2019 года определенно станут смартфоны со складным экраном – слишком уж много компаний работают над такого рода устройствами. В их число вошла и китайская Oppo, подавшая сегодня патентную заявку с описанием складного мобильного устройства.



Судя по предложенным изображениям, Oppo не особо много времени потратила на проработку концепции, решив, что все гениальное – просто. Ее творение в сложенном состоянии напоминает небольшой блокнот, а в разложенном – компактный планшетный компьютер. Поддержка стилусов, дополнительный экран и любые другие особенности в патентной заявке не упоминаются. Сроки релиза своего первого складного смартфона Oppo не сообщает – видимо, ее патент является лишь своего рода демонстрацией возможностей потенциальным покупателям и, главное, основным конкурентам, в том числе корейской компании Samsung.



В настоящее время на рынке есть лишь один современный смартфон со складным корпусом – это ZTE Axon M с двумя большими экранами. ZTE уже работает над его вторым поколением, а своих первенцев в этом году собираются выпустить упомянутая Samsung и компания LG. В их случае никакой конкретики по срокам релиза или хотя бы по внешнему виду и спецификациям нет.