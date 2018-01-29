Как украинские операторы шли к 4G и сколько за него заплатят

Прогресс, не по дням, а по годам

«Почему она (технология 3G и 4G — ред.) до сих пор не внедрена? Ответ простой: коррупция. Но я убежден, что 4G — это не просто технология связи. Это — толчок для экономики, который наполняет бюджет, реформирует госзакупки и так далее», — заявил летом 2014 года президент Порошенко. Тогда в Украине еще не было и 3G, пишут AIN.UA .

Сам же глава государства спустя год после этого заявления дал старт запуску 4G. В конце июля 2015 года он подписал указ, в котором поручил телеком-регулятору НКРСИ разработать план внедрения четвертого поколения мобильной связи.

Карта мирового покрытия 4G/3G/GSM. Источник: WTZ

В случае с 3G сложность состояла в том, что долю частот для этого стандарта использовали военные. Чтобы высвободить необходимые диапазон, нужно было провести конверсию. Именно с этим в последствии были связаны задержки с запуском 3G в таких облцентрах, как Житомир, где связь третьего поколения появилась только в июле 2017 года.

В случае с частотами под 4G, подходящие диапазоны были неравномерно распределены между военными, аналоговым телевидением и нынешними операторами. Чтобы разобраться в лоскутном одеяле украинского радиочастотного спектра, рабочая группа из 7 операторов («Киевстар», Vodafone, lifecell, «Интернациональные телекоммуникации», «Датагруп», «Интеллектуальные коммуникации» (Giraffe) и «Первый инвестиционный союз») пригласила британскую Analysys Mason.

Самым популярным диапазоном под LTE является 1800 МГц. В Украине эти частоты используют операторы «большой тройки» — «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell — под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE. При этом, частоты между операторами распределены неравномерно. Более половины спектра в этих диапазонах контролировал «Киевстар», благодаря поглощению Beeline и «Голден Телеком». Но, исходя из норм действующего закона «О телекоммуникациях», крупнейший оператор не мог взять и включить на этих частотах 4G. Для этого нужно было бы получить соответствующую лицензию.

Одним из способов перераспределить спектр между телеком-конкурентами и дать возможность запустить на нем LTE было внесение изменений в законодательство. В августе 2016 года в Верховную раду внесли новый проект закона «Про радиочастотный ресурс». Среди прочего, он должен был внедрить технологическую нейтральность — принцип, по которому операторы могут использовать свои частоты под стандарт связи, независимо от того, что указано в лицензии. «Если мы не примем эти законопроекты, то появление 4G в Украине мы отбросим минимум на полтора года», — говорил в интервью AIN.UA глава комитета ВРУ по информатизации и ИТ Александр Данченко.

Но все, как часто бывает, пошло не по плану. Законопроект Данченко в итоге не прошел дальше профильного комитета и был сперва отозван, затем снова внесен. Последняя запись о его статусе числится 16 мая 2017 года.

Утром — частоты, вечером — деньги

Мобильные операторы, которым появление 3G дал серьезный толчок к развитию, решили не сидеть сложа руки. В конце сентября 2016 года стало известно, что «большая тройка» самостоятельно намерена договорится и перераспределить имеющиеся частоты между собой.

Но без госрегулирования и в этом вопросе не могло обойтись. Даже в случае успешного обмена, мобильщики не могли бы запустить стандарт в диапазоне 1800 МГц — не позволяла лицензия. Нужно было бы ждать или застрявшего в Раде нового закона о РЧР или сдавать частоты государству в лице НКРСИ и получать на них же новые лицензии на 4G.

Но первыми на такой шаг пошла не «большая тройка». В ноябре 2016 года в игру вступил еще один оператор, название которого едва ли известно рядовому украинцу. Принадлежащая СКМ Рината Ахметова «ММДС-Украина» имела лицензию на частоты в диапазоне 2600 МГц.

Это не такие популярные в мире частоты для LTE . Кроме того, базовые станции в этом диапазоне имеют в три раза меньший радиус действия. Поэтому украинские мобильщики, вероятней всего, будут использовать частоты в качестве вспомогательных и только в крупных городах вроде Киева , Днепра, Одессы.

Компания Ахметова согласилась вернуть государству 80 МГц, но не безвозмездно. В обмен на такой шаг она получит компенсацию — до 25% (572 млн грн) от платы за выдачу лицензий в диапазоне 2600 МГц, которая составляет 2,288 млрд грн. Такая компенсация даст структурам Ахметова неплохо заработать. Ее сумма в 147 раз превышает ту, которую «ММДС-Украина» заплатила за пользование частотами, которые в итоге вернет государству, писала «Экономическая правда». Полоса в 80 МГц обошлась компании олигарха с 2010 года всего в 3,4 млн грн.

При этом, как отмечает издание, у компании Ахметова насчитывалось всего 8 000 клиентов, а представительства имелись только в 13 областях при том, что лицензия распространялась на всю территорию страны. Ситуация выглядит так, будто «ММДС-Украина» только и ждала, когда частоты понадобятся для реального развертывания 4G, чтобы заработать на компенсации.

Сработает ли такая модель, оставалось неясным вплоть до лета 2017 года. Отчасти причиной этому были разногласия между Минюстом, который должен был одобрить условия проведения тендера, и НКРСИ, которая их разработала.

Тем временем, в марте 2017 о том, чтобы сдать государству частоты в диапазоне 1800 МГц, договорилась и «большая тройка» (всего их 2х75 МГц). «Для нас это – непростое решение. Фактически мы являемся «донором», поскольку владеем наибольшим количеством частот в диапазоне 1800 МГц, которые получены на прозрачных и законных основаниях», — заявил тогда глава «Киевстар» Петр Чернышов. НКРСИ закрепила за операторами право первого выкупа части частот (2х60 МГц) — именно это условие и стало объектом критики Минюста. Остальные 2х15 Мгц должны были выставить на открытый конкурс.

В августе 2017 Кабмин наконец одобрил все необходимые для проведения аукциона документы, а в сентябре подписал порядок проведения тендера по 4G и Минюст. Телеком-регулятор пообещал провести торги до конца года.

Заветные новости о дате торгов появились в начале ноября прошлого года. Как и планировалось, первый тендер касается частот в диапазоне 2500-2700 МГц, наличие которых обеспечила «ММДС-Украина». С 13 ноября по 22 декабря НКРСИ открыла прием предложение от операторов, а вскрыла их 26 января.

Дату основного тендера на частоты в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц назначил на заседании 21 декабря. Открытие предложений операторов назначили на конец февраля, а сами торги за заветные частоты — на начало марта.

Сколько стоит 4G

Диапазон 2600 МГц

Чиновники Кабмина и другие высокие лица не раз заявляли, что продажа лицензий на новый стандарт связи не только улучшит качество доступа к интернету, но и наполнит казну. Как заявлял вице-премьер Степан Кубив, государство должно получить с конкурсов как минимум 6,3 млрд грн.

Что касается лицензий на частоты в диапазоне 2600 МГц, 26 января стали известны начальные ценовые предложения «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell.

На тендер выставлены семь позиций:

Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц

Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц

Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц

Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц

Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц

Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц

Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц

За первый лот больше всех предложил Vodafone — 572 млн грн. Следующие три планирует выкупить «Киевстар» по цене 293 млн грн за каждый. Лоты № 5, № 6 и № 7 намерен приобрести lifecell, оценив участки частотного диапазона в 286 млн грн каждый.

Первым, кто гарантированно заработает на тендере, будет «ММДС-Украина». Согласно условиям тендера , их компенсацию, которая согласно Плану конверсии не должна превышать 25% стоимости лицензии (573 млн грн), НКРСИ немного снизило — до 500 092 180 грн.

Исходя из ценовых предложений, государство получит минимум 2,309 млрд грн.

Операторы отдадут за лицензии и конверсию частот минимум 2,809092 млрд грн.

Сколько заплатит каждый конкретный оператор будет зависеть от итогов торгов с голоса. Если не произойдет неожиданностей и участники «большой тройки» получат те лоты, за которые предложили максимальную стоимость, то выплаты распределятся так:

«Киевстар» предложил за лоты №2,3,4 по 293 млн грн за каждый. Стоимость конверсии для них составит по 62 511 523 грн за каждый. Суммарно оператор должен будет заплатить минимум 1 660 534 569 грн.

предложил за лоты №2,3,4 по 293 млн грн за каждый. Стоимость конверсии для них составит по 62 511 523 грн за каждый. Суммарно оператор должен будет заплатить минимум «Vodafone Украина» предложил за лот №1 572 млн грн. Стоимость конверсии для него составляет 125 23 046 грн. Суммарно оператор заплатит минимум 697 023 046 грн.

предложил за лот №1 572 млн грн. Стоимость конверсии для него составляет 125 23 046 грн. Суммарно оператор заплатит минимум Lifecell предложил за лоты №5,6,7 по 286 млн грн за каждый. Стоимость конверсии для них составляет по 62 511 523 грн за каждый. Суммарно оператор заплатит минимум 1 450 534 569 грн.

Теоретически, предложения операторов могут вырасти во время торгов «с голоса» и им придется заплатить больше. Что получится на практике, станет известно 31 января.

Диапазон 1800 Мгц

Где конкуренция между большой тройкой точно будет, так это во время тендера на лицензии в диапазоне 1800 МГц, в котором и развернут основное LTE-покрытие.

Согласно условиям торгов , на них выставят 6 лотов, которые выглядят так:

Лот № 1 (30 МГц): 1710-1725/1805-1820 МГц (lifecell)

Лот № 2 (50 МГц): 1725-1750/1820-1845 МГц («Киевстар»)

Лот № 3 (40 МГц): 1750-1770/1845-1865 МГц («Vodafone Украина»)

Лот № 4 (10 МГц): 1770-1775/1865-1870 МГц

Лот № 5 (10 МГц): 1780-1785/1875-1880 МГц

Лот № 6 (10 МГц): 1775-1780/1870-1875 МГц

Три первых закрепят за конкретными операторами, чтобы они могли поддерживать работу GSM-сети. «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell смогут выкупить отведенную им часть спектра по стартовой цене. Лот №1 (30 МГц) достанется lifecell за 795 млн грн, лот №2 (50 МГц) — «Киевстару» за 1,325 млрд грн, лот №3 (40 МГц) — «Vodafone Украина» за 1,060 млрд грн.

Стартовая цена трех последних лотов по 10 МГц — 265 млн грн за каждый. Операторы хотели, чтобы НКРСИ расположила добавочные лоты рядом между их основными диапазонами. Так у них образовалась бы сплошная полоса спектра, которая и нужна для развертывания 4G. Но тогда каждый из «большой тройки» забрал бы свой лот, и торги стали бы формальностью. А государство получило бы за лицензии около 4 млрд грн.

Но регулятор «нарезал» частоты таким образом, чтобы создать ситуацию, когда в конкурсе мог бы появится гипотетический четвертый игрок. Теоретически, он мог бы купить лоты №4-6 и получить сплошную полосу, равнозначную lifecell. Опрошенные Лига.net эксперты телеком-рынка не верят в появление четвертого игрока, поскольку ему бы пришлось с нуля строить инфраструктуру на миллиарды гривен. Но такой подход НКРСИ заставит «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell бороться на тендере за близкий к их основному диапазону добавочный кусок спектра.

Без учета того, как цены дополнительных лотов вырастут в процессе торгов в начале марта, всего государство выручит 3,975 млрд грн.

Если тендер пройдет без неожиданностей, а «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получат каждый из отведенных ему лотов плюс один из трех дополнительных, то «Киевстар», как наиболее крупный «донор» частот, получит компенсацию от двух коллег по рынку. «Vodafone Украина» должен будет доплатить конкуренту 25 453 073,66 грн, а lifecell — 82 117 244,25 грн. В сумме «Киевстар» получит возмещение в 107 570 317,91 грн.

Таким образом, в тендере по частотам в диапазоне 1800 МГц каждый из операторов заплатит такую минимальную сумму:

«Киевстар» — 1 482 570 317 грн 91 копейку (с учетом компенсации от других операторов);

— (с учетом компенсации от других операторов); «Vodafone Украина» — 1 350 453 073 грн 66 копеек (с учетом уплаты компенсации «Киевстар»);

— (с учетом уплаты компенсации «Киевстар»); Lifecell — 1 142 117 244 грн 25 копеек (с учетом уплаты компенсации «Киевстар»);

Счет, пожалуйста

Если просуммировать все выплаты, то государство, без учета возможного повышения ставок во время торгов с голоса, выручит от продажи лицензий: 6,284 млрд грн.

«ММДС-Украина» , конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов, получит 500 млн 92 180 грн .

, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов, получит . «Киевстар» заплатит за лицензии на 4G и конверсию минимум 3 147 077 569 грн .

заплатит за лицензии на 4G и конверсию . «Vodafone Украина» получит счет минимум на 2 470 068 346 грн.

получит счет минимум на Lifecell заплатит минимум 2 187 651 569 грн.

Для сравнения, почти три года назад lifecell (тогда «Астелит») заплатила за 3G-лицензию 3 млрд 355 млн 400 000 грн, «Vodafone Украина» (тогда «МТС Украина») — 2 млрд 715 млн, «Киевстар» — 2 млрд 700 млн грн. Помимо этого, все три оператора еще оплатили конверсию частоты военных на 1,6 млрд грн. Суммарно 10,5 млрд грн.

Когда LTE ?

Формальные обязанности операторов по развертыванию LTE-покрытия прописаны только в условиях тендера на диапазон 1800 МГц. Согласно ним, компании в течение 12 месяцев с момента начала действия лицензии (март 2018 года) обязаны покрыть 4G 90% населения каждого облцентра. В течение 3,5 лет новый стандарт связи должны иметь не менее 90% жителей населенных пунктов, где проживает больше 10 000 людей.

В прошлом году Vodafone, lifecell и Giraffe («Интеллеком» основателя «Киевстар» Игоря Литовченко) уже провели показательные испытания новой технологии. Тогда пиковая скорость загрузки у lifecell на оборудование Huawei составила 1,5 Гбит/с. Но таких показателей обычным пользователям не видать и близко, поскольку во время тестов использовали пятиканальную передачу данных. Ближе к реальным максимальным скоростям LTE были испытания Vodafone и Giraffe. Первому удалось достичь пиковой скорости загрузки в 173 Mбит/c, а передачи – 48 Mбит/c. А Giraffe во время теста достигал пиковой скорости в 220 Мбит/с.