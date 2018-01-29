Появилось изображение флагмана Sony Xperia XZ Pro

В сети появилось схематическое изображение готовящегося к выпуску флагманского смартфона Sony Xperia XZ Pro. На рисунке можно видеть устройство с обеих сторон.

Согласно схеме, Xperia XZ Pro получит аналогичный дизайн как и в предыдущих моделях японского производителя, сзади – двойную горизонтальную основную камеру, спереди – одинарную фронтальную камеру и два громкоговорителя. Сканер отпечатков пальцев будет располагаться сбоку смартфона.

Предположительно, Sony Xperia XZ Pro оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 4К (18:9), сдвоенной основной камерой с датчиками 12 Мп и 18 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой новинки станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигнет 3420 мАч. Работать новый флагман будет под управлением ОС Android 8.0.

Официальный дебют Sony Xperia XZ Pro состоится на MWC 2018, а в продаже новинка появится в июне нынешнего года. Стоимость флагмана составит около $950.