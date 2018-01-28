Оболочку Meizu Flyme 7 покажут за день до открытия MWC 2018

Нулевой день выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне состоится уже 25 февраля этого года, и в этот день компания Samsung покажет свои новые флагманские смартфоны S9 и S9+. А компания Meizu намерена провести собственную презентацию еще раньше: за день до показа корейских мобильников она проведет анонс своей новой оболочки Flyme 7.



Информацию об анонсе Meizu Flyme 7 предоставили сотрудники компании, и, судя по последним утечкам, покажут 24 февраля не только ее одну. По всей вероятности, Meizu также готовится анонсировать и два флагманских смартфона – 15 и 15 Plus, которые, возможно, станут первыми, кто получит новый интерфейс. Релиз обоих мобильников будет приурочен к 15-летию самой Meizu – компания была основана в 2003 году.



Напомним, что Meizu Flyme 6 вышла чуть больше года назад, так что Flyme 7 уже давно пора выйти на сцену, тем более что Xiaomi уже вовсю распространяет свою MIUI 9 и работает над MIUI 10 в поте лица. На данный момент о Meizu Flyme 7 известно не так уж много: она совершенно точно получит второе поколение искусственного интеллекта One Mind, и в ней появится еще больше настроек. Ожидается практически полная переработка интерфейса в сторону облегчения и упрощения, а также функция облачного резервного копирования и поддержка некой новой кнопки mQuick, подробностей о которой тоже нет.